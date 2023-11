Ribaltamento in A9, chilometri di coda fra Turate e Lomazzo

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 sulla A9 fra Turate e Lomazzo, in direzione Como: secondo le prime informazioni vi sarebbe un unico veicolo coinvolto, ribaltatosi e con a buordo un uomo di 33 anni.

Sul posto è arrivata la Polstrada di Novate e un’ambulanza della Croce Azzurra che ha soccorso il ferito in codice giallo.

Traffico bloccato in direzione Nord: Socità Autostrade fa sapere che dal chilometro 18 in direzione Nord si rileva una coda di 2 chilometri tra Saronno e Bivio A9-A36 Pedemontana per incidente