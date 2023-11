Riciclattoli e laboratori all’inaugurazione della nuova area giochi dei Giardini Estensi

È in programma per sabato 11 novembre dalle ore 14.30 l’inaugurazione dei nuovi giochi nelle due aree dei Giardini Estensi dedicate ai bambini a ridosso del laghetto dei cigni.

Sarà l’occasione per una festa da condividere con le famiglie, per divertirsi insieme, genitori e figli con la presenza, accanto ai giochi nuovi, di laboratori creativi e dei divertenti Riciclattoli di Legambiente Varese. Attività a disposizione di tutti i partecipanti dopo il taglio del nastro cui parteciperanno il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Andrea Civati e Rossella Dimaggio e anche il privato cittadino che ha donato i giochi

Giochi completamente nuovi con scivoli, castelli, ponti tibetani e altalene. Il tutto realizzato in legno e con un galeone accessibile a tutti i bambini. Il nuovo parco giochi è stato realizzato anche grazie alla donazione di un cittadino che ha a cuore la città di Varese, dove ha vissuto gli anni della sua infanzia.

Prosegue così il progetto del patto dei beni comuni, in questo caso con la rigenerazione delle aree ludiche ai Giardini Estensi.

Dalle ore 15 di sabato 11 novembre le nuove aree gioco saranno a disposizione di tutti i bambini con un vero momento di festa grazie alla presenza de “I Riciclattoli”, con un laboratorio creativo ideato dal circolo di Varese di Legambiente dedicato ai bambini e ai ragazzi.

I Riciclattoli sono giochi ispirati ai giochi di una volta o completamente innovativi, inventati con materiale di riciclo e vecchi oggetti che stimolano la capacità di inventare, di mettere in moto la fantasia per trasformare e trasfigurare le cose.

Il laboratorio sarà di interesse anche per gli adulti per reimparare a lavorare giocando, riscoprendo l’importanza del riuso per ridurre i rifiuti, gli avanzi, gli scarti creando qualcosa di nuovo che ridà vita a quello che sarebbe inutilizzabile.