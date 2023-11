Riparte con le fotografie di Angelo Turconi la stagione de “Le vie dei Venti”

Tornano gli appuntamenti de Le Vie dei Venti che sabato 25 novembre, alle 21, alla Sala Montanari a Varese inizia la nuova stagione 2023 2024. “Finalmente torniamo a proporvi i nostri incontri che dall’ormai lontano 1994 ci hanno fatto viaggiare e soprattutto riflettere attraverso racconti ed immagini dei nostri ospiti. Conosciuti fotografi, reporter, giornalisti, documentaristi, scrittori, viaggiatori, ambientalisti e attivisti là dove il rispetto di elementari diritti civili viene a mancare, si sono alternati per accompagnarci in un lungo percorso che mira a farci comprendere la realtà che ci circonda e i grandi problemi che l’umanità sta affrontando. Le serate sono con il patrocinio del Comune di Varese”, spiegano.

Sabato 25 novembre, alle 21, alla Sala Montanari a Varese inizia la nuova stagione 2023 2024 dell’associazione culturale Le vie dei Venti con Angelo Turconi, fotografo appassionato e curioso, che da cinquant’anni continua ancora a documentare la vita quotidiana dei congolesi, con un’attenzione particolare al loro patrimonio culturale e alle tradizioni artigianali e artistiche, ci proporrà attraverso i suoi scatti e racconti, l’amore per un Paese, il Congo, che ha cambiato il destino della sua vita.

“Infinito Congo” sarà un lungo viaggio attraverso un Paese grande 8 volte l’Italia abitato da oltre 400 popoli, che coabitano pacificamente, che meritano di essere conosciuti per l’unità nella diversità. Nel corso di cinquant’anni, Angelo Turconi è stato testimone di eventi epocali, dal crollo della dittatura di Mobutu alle guerre fratricide per il controllo delle ricchezze congolesi, ma anche nei momenti di crisi e di tensione ha immortalato scene di dirompente vitalità. Puntando l’obiettivo verso la gente comune ha realizzato centinaia di reportage, decine di migliaia di immagini. I suoi scatti migliori sono stati esposti in mostre e gallerie, inseriti in sette volumi fotografici che lo hanno reso celebre in Congo, Belgio e Francia.

“Infinito Congo” vuole essere la testimonianza dell’amore per un Paese, il Congo, che ha cambiato il destino della sua vita. «Mi ero innamorato del Congo. Finii impantanato per sempre in quelle foreste». Angelo Turconi ora trascorre la sua vita fra il Congo, Bruges e Casciago.