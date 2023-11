Riparte il progetto “Csi per il Ponte”, per i bambini ricoverati negli ospedali di Varese e provincia

Per il terzo anno di fila consecutivo il Csi – Centro sportivo italiano raccoglierà materiale didattico tra tutte le associazioni aderenti (160 in tutta la provincia di Varese) per supportare le attività didattiche nelle pediatrie degli ospedali del Varesotto.

«Negli scorsi anni l’iniziativa “Csi per il Ponte” ha avuto un grande successo, con una grande quantità di materiali raccolti e un forte impatto sulle potenzialità del progetto, che mira ad alleviare il ricovero dei bambini, aiutandoli a trovare momenti di normalità anche in ospedale – spiega Diego Peri, presidente del Csi – Anche questa stagione ci rimboccheremo le maniche, tornando ad affiancare Il Ponte del Sorriso sulla strada che abbiamo già tracciato. Lo scorso anno abbiamo raccolto moltissimo materiale ma possiamo fare ancora tanto e sono convinto che le nostre società non ci deluderanno».

Verranno raccolti Pylssa, carta crespa 60g, cartoncini Bristol 200g, Vinavil, colla stick, Uniposca, glitter, pennarelli rossi e neri, pennelli e tavolozze.

Sarà possibile consegnare alle sedi zonali e a quella provinciale, dove è disponibile l’elenco dei materiali richiesti. Sarà possibile consegnare anche all’evento natalizio, in programma il 15 dicembre alle 21 nella la sede provinciale di via San Francesco 15, durante il quale saranno presentati alcuni volontari del Ponte del Sorriso che racconteranno la loro esperienza in ospedale.