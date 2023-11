Ripulito e riqualificato il Palazzo delle Poste a Varese, importante tassello del “piano stazioni”

È tornato all’unico splendore il palazzo delle Poste di Viale Milano a Varese. Costruito fra il 1932 e il 1933 da Angiolo Mazzoni, unisce l’antico e il moderno, con l’utilizzo di tre diversi materiali, il mattone lavorato a mano, gli intonaci e i marmi, le colonne e quattro statue bronzee di tre metri rappresentanti le allegorie delle comunicazioni eteree, aeree, marittime e terrestri.

Il palazzo è stato restaurato grazie al progetto “100 edifici” con cui Poste Italiane sta intervenendo sulle facciate dei suoi palazzi storici. L’intervento era stato concordato con il Sindaco Galimberti perchè collegato al progetto stazioni che proprio domani, martedì 21 novembre, vedrà la piantumazione delle magnolie.

Davide Galimberti ha voluto ringraziare Poste Italiane per aver completato il restauro di un palazzo che è centrale nell’area oggetto di riqualificazione, un elemento di decoro essenziale per l’intera area, punto nevralgico della città perché di forte passaggio e dove verrà potenziata la sicurezza con la videosorveglianza. Lo stesso direttore della filiale varesina Luca Rizzo ha rivelato che sono almeno 300 le persone che quotidianamente si rivolgono agli sportelli della filiale per i numerosi servizi offerti.

Per sottolineare l’importanza dell’evento è stato realizzato anche l’annullo filatelico. Annamaria Gallo, Responsabile Filatelia Nord-Ovest, ha invitato il sindaco Galimberti e l’assessore Civati, oltre a Federico Sichel, Responsabile Relazioni Istituzionali Nord-Ovest a stampare l’annullo sulla cartolina dedicata alla nuova facciata delle Poste

