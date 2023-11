Rissa sul treno a Laveno Mombello, tre persone ferite e corsa soppressa

Momenti di paura questa sera sul treno 78 di Trenord, previsto in partenza alle 18,38 dalla stazione di Laveno Mombello e diretto a Milano. Ancora prima che il treno partisse in uno dei vagoni è scoppiata una furiosa lite tra un gruppo di passeggeri (sembra appartenenti ad un’unica compagnia) che si è ben presto trasformata in una rissa violenta finita con colpi all’arma bianca, non è ancora accertato se con coltelli o cocci di bottiglia.

Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di una donna di 32 anni e di due uomini, di 36 e 40 anni soccorsi dagli operatori delle due ambulanze giunte sul posto con il supporto dell’auto medica.

Il treno ovviamente non è partito, sono arrivati i Carabinieri e i soccorsi medici e la corsa è stata soppressa.