Ristrutturazione del “Franco Ossola”, la presentazione del progetto in diretta

Il Città di Varese pensa alla ristrutturazione dello stadio “Franco Ossola”. Dopo aver contattato Aurora Stadium, un gruppo imprenditoriale specializzato, è pronta a presentare il progetto. L’appuntamento è al Palace Hotel di Varese per la conferenza stampa che vi racconteremo in diretta.

