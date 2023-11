Risultati in flessione per il Gruppo Acinque nei primi nove mesi del 202

Per il Gruppo Acinque i risultati economici dei primi nove mesi del 2023 sono in flessione rispetto all’anno precedente e si attestano a quota. Lo scorso anno includeva il provento non ricorrente di 15,3 milioni di euro riferito a partite pregresse in ambito idrico, i risultati dei nove mesi di quest’anno risentono della contrazione dei volumi di vendita energia per uso riscaldamento, per il clima straordinariamente mite e attenzione ai consumi.

A partire dall’esercizio 2023, il Gruppo ha proceduto a contabilizzare i contributi ricevuti in conto capitale per la realizzazione di beni strumentali (in particolare per allacciamenti alle reti) a diretta deduzione dei cespiti di riferimento, con conseguente riduzione delle relative quote di ammortamento. Fino al 31 dicembre 2022 i contributi venivano, viceversa, esposti nel passivo ed accreditati pro quota a conto economico in connessione alla vita utile residua dei cespiti a cui facevano riferimento. L’ammontare complessivo dei ricavi delle vendite consolidate nei nove mesi 2023 risulta pari a 443,8 milioni di Euro, in flessione rispetto al corrispondente periodo 2022 (472,7 milioni di euro)

Il gruppo, anche nell’attuale contesto macroeconomico critico, conferma l’impegno a generare valore sui territori di riferimento proseguendo ad investire all’insegna della sostenibilità.

L’Ebitda è pari a 59,5 milioni (75,2 milioni di euro nel 2022, 59,9 milioni di euro il valore 2022 ricalcolato escludendo la posta non ricorrente di cui sopra). Ebit 2 pari a 18,4 milioni (35,9 milioni nel 2022). Investimenti per 41,8 ml. di Euro (44,6 ml. di Euro nel 2022), indebitamento finanziario netto pari a 280,8 milioni, in crescita principalmente per interventi ecobonus/superbonus avviati negli esercizi precedenti (241,5 milioni di euro al 31.12.2022).