“Ritorno da Tahiti”. Al Museo di Angera fa il pienone lo spettacolo dei Piott

Sala conferenze del museo gremita per lo spettacolo della Cumpagnia i Piott di Angera. Sabato 18 novembre, dopo un periodo forzato di inattività, la compagnia dialettale ha messo in scena “Ritorno da Tahiti” una piccola commediola in angerese. L’opera è la continuazione de “l’Eredità” messa in scena questa primavera.

Il pubblico presente in sala ha seguito con interesse le vicende di alcuni fratellastri che, grazie un padre un po’ troppo birichino e disinvolto ma premuroso verso i figli avuti da varie fidanzate, all’improvviso scoprono di avere un padre diverso da quello con cui erano cresciuti e si trovano così catapultati in un’avventura a lieto fine che mai e poi mai si sarebbero sognati di poter vivere nella loro vita.

Al termine della rappresentazione è stato ricordato il chitarrista Claudio Crenna, anima musicale della Cumpagnia i Piott, recentemente scomparso.