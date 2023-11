Roberto Lopresti, nominato presidente di Confcommercio Professioni provincia di Varese

Roberto Lopresti guiderà nei prossimi cinque anni Confcommercio professioni provincia di Varese. La sua conferma è arrivata giovedì 23 novembre con voto unanime, alla presenza di Renato Chiodi e Gianfranco Ferrario, il presidente e il direttore di Confcommercio Gallarate e Malpensa, la sua Ascom di appartenenza, e il direttore di Ascom Varese Roberto Quamori Tanzi.

Crescita associativa

Uno dei principali obiettivi indicati dal presidente di Uniascom Rudy Collini è la crescita associativa, anche legata al concreto rapporto di collaborazione tra diverse categorie, un rapporto che nel quinquennio dovrà essere centrale e trasversale per ogni tipo di iniziativa. «Il nostro ventaglio di professionisti», rimarca Lopresti, «può davvero rappresentare un fondamentale valore aggiunto, in grado di fornire il proprio supporto e apporto ad ogni singola Federazione. La trasversalità delle competenze dei professionisti, che mi onoro di rappresentare, è e sarà a completa disposizione del sistema».

Una risposta ad ogni esigenza

Sempre lo stesso l’obiettivo di ogni azione: mettere al centro la tutela degli oltre ottomila associati di Confcommercio provincia di Varese, assistendoli nel consolidamento delle loro attività, puntando poi alla crescita delle loro imprese. «Va in questa precisa direzione», aggiunge il presidente, «l’intenzione è creare un sistema in base al quale l’imprenditore associato che avrà bisogno di professionista potrebbe rivolgersi a noi, trovando nella grande famiglia di Confcommercio ciò che cerca, con tanto di “certificazione” del professionista consigliato».

La “doppia” formazione

Anche la formazione, come per tutte le categorie, è tra le priorità. «Da una parte», spiega Lopresti, «proponiamo gratuitamente ai nostri soci attraverso Academy un ventaglio di corsi davvero di grande quantità, ma soprattutto di grandissima qualità. Dall’altra i nostri professionisti possono a loro volta diventare formatori: in risposta alla richieste e alle esigenze degli associati potremmo organizzare ad hoc webinar, workshop, seminari e giornate studio».

Il nuovo Consiglio

Il presidente Roberto Lopresti (Ascom Gallarate), sarà coadiuvato dai vicepresidenti Davide Astuti (Varese), Paolo Bellotti (Busto Arsizio), Filippo Brivio (Saronno), Andrea Sberinini (Luino) e dai consiglieri Andrea Tasca (Gallarate) e Alberto Cerignola (Busto Arsizio).