Rolando Maran torna in panchina: è il nuovo allenatore del Brescia

Dopo oltre un anno di inattività, Rolando Maran torna ad allenare una squadra. Il tecnico trentino che portò l’allora Varese 1910 sino alla finale per la promozione in Serie A nel 2012 (biancorossi sconfitti dalla Sampdoria nel doppio confronto), è il nuovo allenatore del Brescia, in Serie B.

Per lui sarà la seconda volta alla guida delle Rondinelle: Maran infatti trascorse tre quarti di stagione al Brescia nel 2005-2006 portando la squadra a lottare per i playoff ma venne incredibilmente esonerato. Il presidente di allora, Corioni, gli preferì Zdenek Zeman con il quale però il rendimento della squadra andò a picco tanto da concludere il torneo cadetto al decimo posto.

Nei giorni scorsi Maran era stato accostato al Catania, formazione che sta disputando il campionato di Serie C e che è di proprietà di Ross Pelligra, l’imprenditore australiano in trattativa (sempre più arenata) per diventare socio della Pallacanestro Varese. Con i siciliani Maran centrò uno storico ottavo posto in Serie A nella stagione successiva a quella in biancorosso, ma il Catania sembra aver rinunciato al tecnico di Trento.

Maran, esonerato nell’autunno del 2022 dal Pisa, è ora pronto per tornare a Brescia con i biancoblu lombardi che si trovano al 14° posto in Serie B e arrivano da cinque sconfitte consecutive. A fargli posto, ironia della sorte, sarà Daniele Gastaldello che segnò una doppietta nella finale di andata con la sua Samp a quel Varese di Maran giunto a un soffio dalla massima categoria.