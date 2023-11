Rubavano vestiti, caffè e superalcolici, cinque persone in manette in Ticino

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunicano che sono state arrestate 5 persone nell’ambito di un’inchiesta legata a una serie di taccheggi in negozi e centri commerciali. Si tratta di un 34 enne, di una 34enne, di una 30enne, di una 23enne e di un 18enne di nazionalità rumena residenti in Romania, già oggetto di ricerca.

Al loro fermo, avvenuto il 13 novembre scorso poco dopo le 18 a Castione, si è giunti grazie alla segnalazione di un’agente della Polizia cantonale fuori servizio alla Centrale comune d’allarme (CECAL). Segnalazione che ha fatto scattare un dispositivo di ricerca. Sono stati poi fermati da collaboratori dell’UDSC mentre si trovavano a bordo di un veicolo con targhe estere. La perquisizione del furgone ha permesso di trovare una consistente refurtiva, in particolare attrezzi da lavoro, superalcolici, indumenti, occhiali da sole, cosmetici e confezioni di caffè, per un valore stimato in alcune migliaia di franchi. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.