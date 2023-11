Sabato 2 dicembre festa di inaugurazione per il negozio Svapo&basta Store di Busto Arsizio

Dj set, buffet di benvenuto, tanti gadget in omaggio ed un ospite d’eccezione per l’inaugurazione del negozio di Corso XX Settembre a Busto Arsizio

Dj set, buffet di benvenuto, tanti gadget in omaggio ed un ospite d’eccezione: questo il ricco programma previsto per l’apertura inaugurale del primo negozio di sigarette elettroniche Svapo&basta Store che si terrà sabato 2 dicembre a Busto Arsizio in corso XX Settembre 13, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Dopo anni di crescita nel settore online, l’e-commerce Svapoebasta.com apre le porte del suo primo shop di strada a Busto Arsizio, naturalmente tutto in tinte gialle e nere come il sito web. Al suo interno saranno presenti liquidi, aromi, sigarette elettroniche, accessori e ricambi dei migliori brand di svapo italiani ed internazionali ed uno staff giovane ed entusiasta pronto ad assistere i clienti per ogni esigenza. Il negozio sarà inoltre un comodo punto di ritiro per chi preferisce ordinare online i propri prodotti.

La serata è in pompa magna: tre stand esterni ospiteranno un ricco buffet di benvenuto accompagnato dalla buona musica del dj set, ci saranno tanti gadget in regalo per i partecipanti fino ad esaurimento scorte e non poteva mancare uno special guest, Simone Stoppa, l’aromatiere di TNT Vape che sta a capo del settore di produzione, ricerca e sviluppo dei liquidi e degli aromi del famoso brand italiano, a disposizione di tutti per raccontare cosa accade dietro le quinte di questo misterioso mondo.

Sarà anche un’occasione per dare un volto a quelle che finora sono sempre state voci dietro a un telefono o nomi nelle chat per chi ha già avuto occasione di fare shopping sul portale web.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Non è necessaria alcuna iscrizione.