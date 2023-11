Sabato italiano con il Carosello dei Talenti all’Antico Lido Sfizioseria

LoSabato 18 novembre all’Antico Lido Sfizioseria di via Lago Maggiore 31 a Leggiuno, è in programma un evento per vivere

Il sabato italiano con il Carosello dei Talenti

un’occasione conviviale per far conoscere i propri talenti e creazioni, scambiare e creare connessioni e sinergie… degustare un ricco apericena… e ballare in compagnia!

Un evento che ha lo scopo di sostenere e facilitare la visibilità di privati hobbisti, realtà locali, artigianali, imprenditoriali, autoproduzioni e servizi di vario genere… sviluppare reti di conoscenze e collaborazioni… e costruire una salda rete locale tra liberi privati.

Alle 18.30 presentazione di talenti, prodotti e servizi

Alle 19.30, apericena a buffet e quattro chiacchiere conviviali

Dalle 21 a mezzanotte, musica e danze

Costo della serata: 25 euro (include presentazioni, buffet con piatti caldi e vino, danze).

Esclusi super alcolici e quanto non compreso nel tavolo del buffet

Prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero +393343697236