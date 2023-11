“Salviamo la brughiera”: presidio a Tornavento contro l’ampliamento dello scalo di Malpensa

I sindaci del Cuv, esponenti politici, associazioni ambientaliste si sono ritrovati a Tornavento per manifestare in difesa della brughiera minacciata da “Decreto Aria”.

Il tema era l’ampliamento dello scalo di Malpensa che interessa le aree del Gaggio e Tornavento a sud del sedime aeroportuale.

La “chiamata” è arriva dalla rete Bicipace e da Custodi della Brughiera e ha il sostegno del Parco del Ticino, l’unico ente che non aveva firmato l’accordo del 2022 che avrebbe dato il via libera all’espansione.

Tra i partecipanti al presidio, oltre 300, anche l’onorevole del Partito Democratico Lia Quartapelle che ha portato il suo sostegno alla Ex Dogana Autostroungarica in fondo a via Gaggio.

Per Legambiente Gallarate il presidio odierno è stata anche l’occasione per ricordare come la battaglia per la brughiera non sia solo per evitare il consumo di suolo, ma anche per denunciare l’impatto del traffico cargo responsabile sia di inquinamento atmosferico sia di inquinamento acustico.

L’ampliamento dell’area cargo è inserita nel Masterplan 2035 e prevede un consumo di suolo di 44 ettari, prevalentemente di brughiera, all’interno del Parco del Ticino, ampliando i confini dell’aeroporto.

Nella primavera scorsa la Commissione Valutazione d’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente aveva dato il via libera al Masterplan (che comprende più interventi) ma con il divieto di procedere con l’espansione fuori dall’attuale sedime, per non intaccare la brughiera.

Quella valutazione è poi stata superata dal Decreto Aria, che contiene un impegno a rivedere la decisione della Commissione per sbloccare anche l’espansione del cargo su nuove aree da acquisire all’aeroporto.