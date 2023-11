Sara Magnoli protagonista dell’ultimo appuntamento con “Intrecci” a Maccagno

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna letteraria “Intrecci – edizione autunno 2023” organizzato dall’’Associazione amici del liceo Sereni di Luino e la libreria Mondadori.

Sabato 2 dicembre alle ore 17,45 al Punto d’incontro di Maccagno l’incontro è con Sara Magnoli. In questa occasione l’autrice presenterà il suo nuovo romanzo “Il cuore in guerra” (Pelledoca Editore), illustrato da Riccardo Ambrosi, è una libera rivisitazione, rilettura, adattamento in chiave noir contemporanea del “Fermo e Lucia” di Alessandro Manzoni, la prima stesura di quello che sarebbe diventato “I promessi sposi”, che fu concluso duecento anni fa, il 17 settembre 1873.

Quest’anno ricorrono dunque i 150 anni dalla morte del Manzoni, ma anche duecento dalla conclusione del “Fermo e Lucia”.

La trama ha al centro la storia di Noura, che viene dal Pakistan e vive con la mamma da quando il papà è scappato con un’altra donna, come ha raccontato loro il suo datore di lavoro, l’ingegner Conti. La ragazza ha paura di dover lasciare la sua nuova casa e Lorenzo, di cui è innamorata, ricambiata, per i ricatti e le minacce di Rudy, che si è invaghito di lei e che le ha scattato alcune foto compromettenti, anche se lei non ricorda nulla. Questo la spaventa perché teme di star perdendo la memoria come è successo alla sua nonna. In realtà è tutta una montatura creata ad arte da Rudy che ha sciolto della droga nel bicchiere di Noura durante una festa. Ha scommesso con il cugino Attila che la ragazza sarà di “sua proprietà” e per vincere è disposto a tutto, anche a far allontanare la professoressa Cristofori, l’unica che pare aver capito cosa stia accadendo. Ma c’è Lorenzo, nerd, rapper e giocatore di basket, per il quale Noura significa tanto. Il ragazzo non si dà per vinto davanti ai silenzi e alle mezze parole della ragazza e decide di indagare per scoprire la verità.

Si tratta dal terzo libro pubblicato da Sara Magnoli per Pelledoca Editore dopo “Dark Web”, che ha superato le quindicimila copie e ha recentemente vinto il primo premio nella sezione Narrativa Ragazzi al Premio Internazionale Citta del Galateo a Roma, e “Fuori dal branco”, che ha ottenuto pochi mesi fa una menzione speciale al Concorso “La Quercia del Myr” di Ormea (Cuneo). Si tratta del primo nella collana “occhiaperti” della casa editrice milanese, che si presenta proprio come collana illustrata per adolescenti e young adult. Come accennato, infatti, il romanzo si unisce alle splendide illustrazioni del giovane illustratore marchigiano Riccardo Ambrosi, diplomato al liceo artistico “Scuola del libro” di Urbino in Disegno Animato e Fumetto e che nel 2019 ha concluso il percorso triennale all’Accademia di Belle Arti di Bologna, per poi terminare i suoi studi all’Isia di Urbino con il corso magistrale di illustrazione.

“Il cuore in guerra” è stato tra l’altro presentato a pochi giorni dall’uscita alla biblioteca di Lecco, inserito negli eventi legati al centocinquant’anni manzoniani promossi dal Comune di Lecco per “Una città per Manzoni”.

Sara Magnoli, giornalista professionista, laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Milano, scrive soprattutto gialli e noir per adulti e ragazzi e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per le sue opere. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Borgo Albori per la sezione noir.