La città di Saronno celebra Alessandro Manzoni nei 150 anni dalla sua scomparsa. Le iniziative sono state presentate nella mattinata di lunedì 6 novembre in Municipio a Saronno dal sindaco Augusto Airoldi e dalla vicesindaco Laura Succi, alla presenza di Paolo Pignatelli, vicepresidente UniTre Saronno, Massimo Beneggi della compagnia teatrale della Ruota, Marco Banfi, presidente del Circolo della Bussola.

Quattro gli eventi previsti per celebrare l’anno dei 150 anni dalla morte di Manzoni, scomparso il 22 maggio 1873. Si parte domenica 19 novembre alle ore 16 in sala Bovindo di Villa Gianetti, con una conferenza – concerto a cura di UniTre Saronno: verrà approfondita l’analisi di letteratura, società e nazionale in Italia e nell’Impero russo nell’800 attraverso interventi, momenti recitativi e stacchi musicali.

Si prosegue poi martedì 21 novembre con la “Cena dei sapori manzoniani”, una cena alla riscoperta dei sapori che caratterizzavano la cultura gastronomica di cui Manzoni ha lasciato traccia nei Promessi Sposi, dal pane tipico della tradizione contadina lombarda al vino, IGT Terre Lariane, passando per antipasto, primo, secondo e dolce. L’evento, promosso dal Collegio Castelli, si terrà alle 19:30 presso la sede di piazza Santuario 10, al costo a persona di 28 euro bevante incluse (prenotazione a eventi.castelli@collegifacec.it).

Giovedì 30 novembre spazio alle scuole con lo spettacolo “La notte dell’innominato”, in scena alle 10 al teatro Giuditta Pasta con la compagnia della Ruota (prenotazioni a culturaeventi@comune.saronno.va.it). Il testo dello spettacolo è a cura di Massimo Beneggi, da un riadattamento dei Promessi Sposi.

Le iniziative si concluderanno domenica 3 dicembre con la conferenza “Manzoni, chi è costui?”, in programma alle 16:30 a Casa di Marta, in via Petrarca 1. A presentare la figura del Manzoni, nell’evento a cura del Circolo culturale La Bussola, sarà Giacomo Vagni, professore presso l’università di Losanna.