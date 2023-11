Scappa dopo l’incidente ad Olgiate Olona. Il video lo inchioda

Brucia lo stop, distrugge un’auto e scappa. L’intero incidente è stato ripreso dalla dash cam di un’auto che per pochi secondi è stata risparmiata dall’impatto. Le immagini sono state consegnate alla Polizia Locale di Olgiate Olona, città in cui si è verificato l’incidente.

“Ciao a tutti, questo video e le foto sono dell’ incidente avvenuto il 4 novembre tra via Oriani e via De Gasperi. Stiamo cercando la macchina che non si è fermata allo stop ed è scappata, dovrebbe essere una Ford Kuga di colore grigio che ha perso il fanale sinistro” – scrive la cittadina che ha postato il video su Facebook.

Come detto la Polizia Locale visionerà questo e anche i filmati delle telecamere in zona per rintracciarla, ma qualsiasi informazione può essere utile per accelerare le procedure.

Fortunatamente l’auto blu centrata dalla vettura del pirata della strada, ha resistito all’impatto e per il conducente non si hanno notizie di ferite tali da metterne in pericolo la vita.