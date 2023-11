“Scarpe rosse”, a Castiglione Olona diversi eventi contro la violenza di genere

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e anche quest’anno la Città di Castiglione Olona organizza e promuove degli appuntamenti per dire NO! alla violenza sulle donne. Per il quinto anno consecutivo l’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione e l’Assessorato alla Cultura dal Comune di Castiglione Olona presentano “Scarpe Rosse”, serie di iniziative ed eventi volti a prevenire e sensibilizzare sulla violenza di genere e realizzati in collaborazione con alcune realtà locali.

Il primo appuntamento sarà domenica 19 novembre in cento storico quando alle ore 16.00, nei locali dell’ex Sala Consiliare di Piazza G. Gardibaldi, verrà inaugurata la mostra “VOLO” dove saranno esposte le opere di Sonia Cattagnoli e Sara Russo. La mostra sarà visitabile fino a domenica 3 dicembre mentre venerdì 1 dicembre le due artiste saranno ospiti dell’incontro curato da Francesca Caraffini che si terrà alle ore 18.30 al Caffè Lucioni di Piazza Repubblica dal titolo “STORIE DELL’ARTE: FEMMINILE CONTEMPORANEO”.

Sempre dell’ex Sala Consiliare, venerdì 24 novembre alle ore 21.00 verrà messa in scena “LA CONFESSIONE”, una lettura teatrale interpretata da Giovanni Ardemagni e liberamente ispirata dal romanzo “Se questi sono gli uomini” scritto da Riccardo Iacona cui farà seguito l’intervento di Silvia Sacco, psicologa e volontaria del Centro Antiviolenza EOS – Varese. La giornata sarà aperta dalla performace “MAI PIÙ UNA SEDIA VUOTA” che gli alunni dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni terranno a scuola e dalla presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti con il progetto “ALI”

Tra gli eventi patrocinati dal Comune ed inseriti nel programma “SCARPE ROSSE” anche un “APERITIVO CON L’AUTRICE” che si terrà giovedì 23 novembre alle ore 18.30 al Caffè Lucioni di Piazza Repubblica. Ospite la scrittrice Viviana Premazzi che, intervistata dalla ricercatrice ed attivista Isotta Rossoni, presenterà il libro “Per una società e una Chiesa senza esclusioni. Teologia e femminismo in Brasile” cui parte del ricavato è devoluto a “Casa Pierangela”, casa-rifugio per le donne vittima di violenza con sede a Castiglione Olona.

Sabato 25 novembre, Giornata Internazionale Contro la Violenza sulla Donna, la Dislocanda di Via Roma 40 organizza “LEARN TO LISTEN”, iniziativa che dal pranzo si protrrrà fino all’apericena e che avrà come tema centrale la figura femminile celebrata attraverso musiche, racconti, performance ed un esposizione d’arte curata dall’Associazione KubeArt (per informazioni e prenotazioni: 0331.1390442)

Musica ancora protagonista dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di domenica 26 novembre al Parco del Castello di Monteruzzo dove il pianista e sound designer Milos terrà il “CONCERTO DELL’ANIMA”. L’evento è organizzato in collaborazione con Casa Ben-Essere e prevede anche un aperitivo brunch vegan in chiusura (per informazioni e prenotazioni: 338.5343401 via Whatsapp oppure email lauralabanca@tiscali.it).