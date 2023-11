Schianto a Venegono Inferiore nella notte, auto sbalzata di 200 metri, due feriti gravi

La fortissima velocità, l’auto che perde il controllo all’altezza della rotatoria, e poi il ribaltamento. Risultato: due persone gravissime soccorse in codice rosso a Venegono Inferiore nella tarda serata di giovedì.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 23.30 all’altezza della rotatoria sulla strada provinciale 233 all’altezza di via Galizia: qui, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Saronno, un veicolo con a bordo due uomini, uno di 26 e l’altro di 36 anni ha perso il controllo, facendo un volo di circa 200 metri.

Sul posto si sono mosse tre automediche e due ambulanze che hanno soccorso i due feriti di 26 e 36 anni soccorso in codice rosso, uno stabilizzato sul posto e ricoverato a Legnano e l’altro in pericolo di vita al Circolo di Varese: entrambi sono in prognosi riservata.