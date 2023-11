Schianto all’alba a Milano, 12 persone coinvolte: muoiono due ragazzi di 24 e 26 anni

Un tragico incidente stradale è avvenuto all’alba a Milano, in Viale Forlanini, coinvolgendo tre automobili e 12 persone. Intorno alle 5 del mattino, si è verificato un tamponamento la cui dinamica è al momento oggetto di indagini.

Nello scontro, un giovane di 26 anni alla guida di uno dei veicoli ha perso la vita sul colpo, mentre un altro ragazzo di 24 anni è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Il viale, una delle principali arterie che collega la città all’aeroporto di Linate, rimane al momento chiuso al traffico.

Le autorità locali sono al lavoro per chiarire le circostanze dell’incidente. Secondo le prime informazioni rilasciate dalla Polizia locale, la vettura che ha causato l’incidente procedeva ad alta velocità e ha colpito le due auto che la precedevano mentre queste si dirigevano verso la periferia.

Tra i coinvolti nell’incidente, che è avvenuto vicino allo svincolo di via Taverna per Linate, ci sono anche una bambina di 8 anni e altre persone che sono state trasportate in ospedale con codice di media gravità, mentre alcune hanno declinato il trasporto sanitario. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti.