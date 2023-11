Sciopero a sorpresa delle lavoratrici della mensa della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, martedì 21 novembre, a pranzo: una contestazione alla società che gestisce il servizio, spiega Valentina Calafiore, segretaria organizzativa Filcams Cgil Varese: «Da anni chiediamo alla Compass, mensa dello stabilimento di Whirlpool, di costruire un welfare aziendale, buoni per fare la spesa o benzina, per sostenere il salario, visto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è scaduto da anni, congelato, e non ci sono aumenti salariali, ma solo inflazione e spese».

Le risposte – dice il sindacato – sono state sempre negative, prima per via della pandemia, ora perché «non è il momento».

«Abbiamo aperto uno stato di agitazione da più di un mese, con possibilità di interruzione del servizio mensa delle addette, per spingere e trovare un punto di incontro. Sebbene ci siano state delle interlocuIozioni e delle proposte da parte dell’azienda, queste però risultano non sufficienti».

Dopo un nuovo incontro finito con una fumata nera le addette alla mensa hanno deciso d’improvviso di incrociare le braccia, di protestare con lo strumento più adatto. «Si sono fermate e sedute, provocando disservizi e code nel servizio».

Le due mense Whirlpool impiegano venticinque lavoratrici. Allo sciopero di oggi hanno partecipato tutte le lavoratrici impegnate nel turno.