Sciopero dei dipendenti Agesp Busto Arsizio: “Disagi sulla raccolta, chiuso il Centro Multiraccolta”

Agesp Busto Arsizio rende noto che, in considerazione dell’adesione di un numero non trascurabile di operatori del Settore Igiene Ambientale allo sciopero nazionale dei lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale proclamato per oggi da ADL Cobas, Cobas del lavoro privato e CUB, si stanno verificando alcuni disagi nell’ambito del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti.

Agesp ricorda ai cittadini che, qualora non venissero loro raccolti i sacchi e svuotati i bidoni, gli stessi dovranno essere ritirati ed esposti nuovamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle singole frazioni di rifiuto.

Nel pomeriggio di venerdì 24 novebre, per il medesimo motivo, il Centro Multiraccolta di Busto Arsizio rimarrà chiuso. Si conferma che AGESP si attiverà al fine di assicurare all’utenza i servizi minimi essenziali, come

previsto dalla legge 146/90 s.m.i..