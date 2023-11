Sciopero generale di Cgil e Uil: presidio alla Whirlpool dalle 5 di mattina e corteo in centro Varese alle 9

Nella giornata di oggi, venerdì 24 novembre, i sindacati Cgil e Uil hanno indetto una giornata di sciopero generale e una manifestazione a partire dalle 9 con partenza in piazza Repubblica a Varese e un presidio a partire dalle 11 in piazza Libertà.

Questa mattina a partire dalle cinque i lavoratori della Whirlpool hanno fatto un presidio fuori dalla fabbrica per poi proseguire e aggregarsi al corteo e presidio di Varese.

Inoltre, sempre da Varese, stanno partendo 6 autobus organizzati dalla Uil alla volta di Brescia dove ci sarà una manifestazione con la presenza del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.

La Cisl dei laghi non sarà presente perché non ha aderito alla mobilitazione generale.

