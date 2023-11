Sciopero nazionale della sanità: servizi ospedalieri non essenziali a rischio venerdì 17 novembre

Servizi ospedalieri a rischio domani, venerdì 17 novembre, a causa dello sciopero proclamato dalle sigle sindacali USB, Nursind, Cgil e Cisl e che riguarderà il comparto, cioè il personale esclusi i medici.

Le due aziende ospedaliere Sette Laghi e Valle Olona garantiranno i servizi essenziali ma disagi potrebbero esserci per l’attività degli ambulatori e della diagnostica. Anche nei pronto soccorso potrebbero essere più rallentati gli interventi di bassa gravità come codici verdi o bianchi. Gli organizzatori invitano a unirsi al corteo organizzato a Milano.

Domani è la prima di una serie di date che interesserà la sanità pubblica.

Il 5 dicembre si fermeranno i medici. Lo sciopero è stato annunciato da Anaao Assomed e Cismo Fesmed, le principali sigle della dirigenza. Lo stesso giorno incroceranno le braccia i sanitari che aderiscono a Nursing Up. Il 17 dicembre, infine, lo sciopero riguarderà gli anestesisti oltre a biologi, farmacisti e veterinari.

Il mondo ospedaliero vuole un sostegno deciso alla sanità pubblica oggi sofferente. Sul piatto le richieste sia un investimento maggiore in termini di PIL sia il superamento dello sbarramento all’assunzione del personale

«Il presente e il futuro della salute dei cittadini è legato saldamente alla valorizzazione delle professioni sanitarie. Chi osa mettere in dubbio tutto questo, non fa altro che privare, giorno dopo giorno, delle sue fondamenta un sistema sanitario già pericolosamente traballante», conclude il segretario nazionale di Nursing Up De Palma.