Scontro tra un’auto e una moto in viale dei Mille a Varese: ferito il sindaco di Induno Marco Cavallin

(foto di repertorio)

Il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 11.30 di questa mattina, sabato 4 novembre, in viale dei Mille a Varese all’altezza di via Scola.

Il sindaco, in sella alla sua motocicletta, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile. Rimasto a terra, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale di Varese in codice giallo. Avrebbe riportato alcune fratture, stando alle prime informazioni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale chiamata anche a dirigere il traffico in quel momento particolarmente intenso a Biumo Inferiore.