Sei spettacolo in dieci giorni: al Teatro di Varese si ride, si canta e si fa.. “terapia di coppia”

La tragedia del Vajont, Accabadora di Michela Murgia, lo swing di un “Sabato italiano” ma anche la terapia di coppia. È un’offerta ricca quella che il Teatro di Varese propone dal 10 al 19 novembre.

I biglietti sono già in prevendita su TicketOne o presso la biglietteria del teatro

Il programma:

Venerdì 10 novembre ore 21

“Il Vajont di tutti”

Scritta e diretta da Andrea Ortis, “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza” è una pièce che rende attuale e fortemente sentito il racconto del disastro del Vajont, in occasione del sessantesimo anniversario, e dell’Italia del Secondo Dopoguerra, tra teatro di narrazione, musica e proiezioni video.

Prezzi: Platea Vip € 36,00 | Platea € 32,00 | 1°Galleria € 28,00 |2°Galleria € 25,00

Sabato 11 novembre ore 21

“Un sabato italiano 40 show” Sergio Caputo e la sua Big Band

Sergio Caputo celebra il quarantennale di “Un Sabato Italiano” con un tour, debuttato ad aprile a Milano,ì accompagnato da una “Big Band”. L’album è un mix di swing e blues che racconta storie di vita vissuta in uno stile letterario ispirato alla poesia moderna e neorealista.

Prezzi: Platea Vip € 40,00 | Platea € 37,00 | 1°Galleria € 33,00 | 2°Galleria € 28,00

Martedì 14 novembre ore 21

“Accabadora”

Uno dei più bei romanzi di Michela Murgia nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni (vincitore del Premio Campiello 2010), è lo spettacolo di Veronica Cruciani interpretato da Anna Della Rosa.

Lo spettacolo affronta temi delicati ma anche tanto difficili, come l’adozione e l’eutanasia, proiettandosi e catapultandosi nella realtà della Sardegna degli anni Cinquanta, caratterizzata da una mentalità ristretta, bigotta e omertosa.

Prezzi: Platea Vip € 28,00 | Platea € 25,00 | 1°Galleria € 22,00 | 2°Galleria € 19,00

Venerdì 17 novembre ore 21

Maurizio Battista in “Ai miei tempi non era così”

Il comico romano torna in scena con alcuni interrogativi “epocali” su passato e presente. E sul modo di divertirsi oggi rispetto a com’era una volta.

Prezzi: Platea Vip € 43,00 | Platea € 40,00 | 1°Galleria € 36,00 | 2°Galleria € 32,00

Sabato 18 novembre ore 21

“Terapia di coppia” con il dr. Gerry Grassi

E’ uno spettacolo teatrale nato da un’idea di Nancy Citro e Roberto Tavella, attori e registi dello stesso. L’intento è quello di unire il teatro con alcune dinamiche tipiche della terapia di coppia. Sul palco gli attori, che incarnano una coppia, vengono diretti da uno psicoterapeuta, il Dott. Grassi, che muoverà la loro storia sottolineandone i momenti cruciali e mandando avanti e indietro il tempo per vedere come le cose sarebbero potute cambiare facendo scelte diverse.

Prezzi: Platea € 20,00 | 1°Galleria € 16,00 | 2°Galleria € 16,00

Domenica 19 novembre ore 17

Varese Comedy Lab. “Ginevra Fenyes, Cono o coppetta?”

Il fantastico mondo di Ginevra Fenyes viene finalmente trasportato dai social al palcoscenico. Uno spaccato minimalista e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita di ogni giorno.

Prezzi: Platea € 20,00 | 1°Galleria € 15,00 | 2°Galleria € 15,00