Seicento cuscini per “volare alto”: solidarietà “all’uncinetto” per aiutare i giovani in comunità a Varese

E’ stato presentato nella piazza interna situata al piano -2 del centro commerciale Le Corti a Varese “Un cuscino per continuare a volare alto” l’evento benefico 2023 di Varese in Maglia, il cui ricavato andrà a favore degli Adolescenti ospiti di casa S. Antonio a Varese per l’acquisto di attrezzature sportive: l’appuntamento è per sabato 18 novembre a Varese, in piazza Monte Grappa.

L’evento vuole continuare a supportare le attività sportive dei minori di casa S. Antonio grazie ai fondi raccolti dalla vendita dei cuscini, come sempre coloratissimi e frutto del lavoro di decine e decine di volontari sparsi in gruppi di tutta la provincia.

«I cuscini che abbiamo realizzato sono una metafora e una sollecitazione a tutti i ragazzi: lasciare il divano e i cellulari, e prendere la via della palestra e dello sport – ha spiegato Antonia Calabrese, anima di Varese in Maglia – Lo sport è un diritto e una necessità per tutti. Con questo progetto vogliamo lanciare un volano per i tanti valori che lo sport sa trasmettere a grandi e piccoli Per questo rivolgiamo calorosamente un invito alle società sportive del territorio perché il giorno 18 siamo presenti in piazza con i loro atleti grandi e piccoli».

I cuscini realizzati sono 651, grazie a una bella rete di volontarie e volontari, circa 300 persone da tutta la provincia di Varese: «Case di riposo, Gruppi di knitters, Centri diurni, Comunità Recupero Mentale, Centri disabili, i ragazzi del CFPIL, una bella rete solidale, creatasi già con l’evento di Viva Vittoria Varese – continua Antonia – Signore dal grande cuore che ringraziamo per l’impegno e il tempo dedicato: dal Gruppo Ferri Corti di Morazzone alle donne di Marzio, Comerio, Induno Olona, Cuveglio, Cittiglio, Azzate e di tanti altri paesi. Un ringraziamento speciale per la collaborazione va alla Associazione C.A.O.S Centro Ascolto donne operate al seno che, con le sue volontarie, ha realizzato 46 cuscini del 651 totali; al CFPIL, con Anna Sculli, inserimento disabili nel lavoro, che ha partecipato con i suoi ragazzi, alle ragazze della Psichiatria e del Centro Diurno i Castagni, alle ragazze della Neuropsichiatria infantile di Arcisate con le loro educatrici. Una citazione particolare va inoltre all’istituto comprensivo di Casciago, e l’Associazione Genitori di Casciago e Morosolo che ha sponsorizzato i 300 sacchetti/regalo personalizzati e dipinti da bambini e dalla Associazione Millepiedi Casciago».

Durante l’evento del 18 ci sarà un legame con “Varese Solidale” l’evento di settembre che ha comminato con una cena in piazza san Vittore: «Faremo qui l’estrazione della grande lotteria della Solidarietà promossa da Varese Solidale – ha sottolineato don Marco Casale – C’è un filo rosso di solidarietà che unisce le due manifestazioni, che non posso che ringraziare a nome delle due comunità che questi eventi aiutano: in totale 17 ragazzi, una con preadolescenti dagli 11-14 anni e l’altra con giovani dai 14 ai17 anni. Ancora una volta sono somme che verranno utilizzate per aiutarli a fare attività sportiva, perchè ci siamo accorti che sport fa bene piu di tante parole, è un fare che educa».

«Questo evento affronta due temi problematici ma fondamentali: solidarietà ed educazione – ha sottolineato anche Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali – Un’attenzione importante perchè sono ciò che serve affinchè nessuno rimanga indietro».

Tra gli eventi della giornata anche il primo “Premio umiltà” Sarà consegnato da una Testimonial sportiva d’eccezione: Maddalena Tedesco, Vice Campionessa Mondiale di Pole Dance, medaglia d’oro in una recente gara che si è disputata a Budapest.

Tra i testimonial della presentazione, invece, il cestista della Grande Ignis Paolo Vittori, che è stato uno dei primi acquirenti dei cuscini: ben tre, di cui uno, ovviamente, a tema basket.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10.00 Apertura evento – vendita cuscini in piazza Montegrappa.

Ore 10.45 Ritrovo in Piazza Carducci con i ragazzi delle Società sportive e delle Scuole che sfileranno in corteo fino a Piazza Montegrappa con la Banda del Corpo Musicale di Gavirate per accompagnare il messaggio “LO SPORT E’ UN DIRITTO e un DOVERE DI TUTTI” (molto graditi genitori e nonni).

Ore 11.15 Saluto delle Autorità e Ospiti con testimonial Max Laudadio.

Ore 11.30 Premio UMILTA’ 1^ edizione. Sarà consegnato da una Testimonial sportiva d’eccezione: Maddalena Tedesco, Vice Campionessa Mondiale di Pole Dance, medaglia d’oro in una recente gara che si è disputata a Budapest.

Ore 12.00 Performance ed esibizione delle ragazze dei Corsi del Centro di Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese

Ore 14.45 Esibizione Gruppo Etnidanza

Ore 15.45 Spazio a VARESE SOLIDALE: Estrazione in diretta dei biglietti lotteria.

Ore 17.30 Chiusura evento.

INFORMAZIONI

L’Associazione Varese in Maglia ha promosso e organizzato il progetto con il Patrocinio del Comune di Varese, degli Assessorati allo Sport, ai Servizi Sociali ed Educativi e in collaborazione con la Cooperativa S. Luigi, il Centro Commerciale Le Corti, i Corsi del Centro di Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese.

L’evento si svolge sabato 18 novembre in piazza Monte Grappa, dalle 10 alle 17.30.

In caso di maltempo la manifestazione è rinviata al 25 novembre Per info: 348 3628960

email: vareseinmaglia@gmail.com