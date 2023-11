Semi e fiori per curare città e comunità, a Glocal DOC la rivoluzione gentile dei giardinieri d’assalto

Divertente, pieno di energia e di idee sorprendenti “Giardinieri d’assalto” del regista Angelo Camba, il primo dei film in concorso proiettato questa mattina a Glocal DOC, il festival del documentario che si svolge a Varese fino al 9 novembre.

Al Multisala Impero a presentare il film c’era Gianni Manfredini, voce narrante del documentario, che ha raccontato la storia del movimento di “guerrilla gardening” che si è sviluppato in Italia a partire dai primi anni Duemila, propagandosi in tutto il Paese con decine di esperienze di giardinaggio urbano.

«Un movimento che negli anni ha accomunato tante persone, da Taranto a Milano a Bologna, che avevano il desiderio di cambiare le cose partendo da piccoli gesti di cura, come piantare un seme, riappropriarsi di uno spazio di verde abbandonato o semplicemente coltivando un’aiuola per ridare uno spazio di bellezza agli abitanti del proprio quartiere – ha spiegato Gianni Manfredini – Questo documentario racconta la storia di queste persone che con le loro idee e il loro impegno in prima persona hanno trasformato l’ambiente e un po’ anche le loro vite».

Tante le esperienze raccontate, quelle che durano ancora oggi a tanti anni di distanza e quelle che pian piano si sono esaurite ma hanno lasciato un segno nelle persone che vi hanno partecipato. Una “rivoluzione gentile” per un cambiamento che, partendo dal basso, si prende cura del proprio ambiente e anche delle comunità che lo abitano, costruendo consapevolezza, senso di responsabilità e nuove relazioni. Il tutto con l’allegria e la bellezza di gesti semplici, come coltivare la terra, colorare piccoli angoli di mondo cancellando il degrado con fiori, foglie e biodiversità.

Al documentario hanno assistito anche gli alunni di una classe della scuola di formazione professionale per giardinieri di Varese, gli esperti del verde di domani che hanno potuto vedere con occhi diversi le potenzialità della professione per cui si stanno preparando.

Glocal DOC prosegue fino a giovedì con la proiezione gratuita dei film in concorso.

