Serata Fair Play Panathlon Club La Malpensa, testimonial la pallavolista Giuditta Lualdi

Si è svolta sabato 4 novembre all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo la Cerimonia di chiusura di Castano Primo Comune Europeo dello Sport 2023. Officiato dal Sindaco Giuseppe Pignatiello, dalla vice ed Assessore allo Sport e Tempo Libero Carola Bonalli e condotto da Davide Daccò, l’evento ha visto la premiazione del recente Campione del Mondo Juniores di inseguimento su pista a squadre Etienne Grimod e la consegna di un riconoscimento a tutte le ASSD e le SSD del territorio castanese.

L’evento ha trovato la sua cornice sportivo/istituzionale nella Serata del Fair Play che il Panathlon Club La Malpensa del Presidente Giovanni Castiglioni ha celebrato individuando in Giuditta Lualdi l’ideale Testimonial. La Capitana della UYBA Volley Busto Arsizio Giuditta Lualdi ha portato la sua testimonianza di atleta al massimo livello professionistico capace di coniugare l’impegno sportivo con l’attività sociale. Quest’ultima, nello specifico, esplicitata attraverso l’Associazione “Cuore Pieno”, collettore di progetti a finalità solidale. Contestualmente, il club malpensante ha riconosciuto il Premio alla Carriera allo storico Presidente della Pro Patria Ginnastica Bustese Sportiva Rosario Vadalà (presente il Responsabile Comunicazione Sergio Salmoiraghi), e il Premio al Gesto al Basket Canegrate con il Presidente (e panathleta) Salvatore Laguardia che alla presenza di una delle icone mondiali degli arbitri della pallacanestro, Aldo Albanesi, ha ricostruito l’episodio che ha visto protagonista il giovane arbitro Daniele Valagussa, moralmente risarcito dalla società cestistica canegratese per una isolata quanto intollerabile contestazione subita durante una gara di basket giovanile.

A seguire brevi estratti dell’intervento di Giuditta Lualdi e motivazioni in calce ai Riconoscimenti Fair Play Panathlon Club La Malpensa: Giuditta Lualdi: “Dal 22 di maggio stiamo lavorando con Julio Velasco. Un lavoro prima individuale e poi di squadra. Ho scoperto una persona molto attenta al rapporto uno a uno con tutte le atlete. Lui si confronta con me per il rapporto con le più giovani. E’ un valore aggiunto. Condivide i valori della società. Ha dato priorità ad un progetto che ha tra le sue finalità le giovani atlete. Non è una cosa banale…. Continuerò fino a 40 anni a sognare le Olimpiadi. Sia per la competizione che per i valori che rappresenta… “Cuore Pieno” devolve tutto quanto raccoglie per la Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio. A breve intraprenderemo un nuovo progetto che si chiamerà “Tutti Sport” con delle borse di studio sportive. Una cosa che mi emoziona molto“

Premio Fair Play alla Carriera Panathlon Club La Malpensa a: Rosario Vadalà

Per l’indomita leadership con cui ha guidato da Presidente la storica Pro Patria Ginnastica Bustese Sportiva: “Bisogna guidare da dietro lasciando credere agli altri di essere davanti” – Nelson Mandela.

Premio Fair Play al Gesto Panathlon Club La Malpensa a Basket Canegrate

Per la sensibilità mostrata verso gli autentici valori educativi dello sport. “Insegnando impariamo” – Arthur Schopenhauer.

Premio Fair Play 2023 Panathlon Club La Malpensa a Giuditta Lualdi

Per aver saputo coniugare la pratica sportiva di alto livello con l’attività benefica e le iniziative di solidarietà sociale “Lo sport avrà tanti difetti, ma a differenza della vita nello sport non basta sembrare, bisogna essere” – Gianni Mura.