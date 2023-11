Sessantasei ovuli di eroina nello stomaco. Trentenne arrestato a Malpensa

Aveva ingerito qualcosa come 66 ovuli di eroina per portarli non si sa bene dove ma all’aeroporto di Malpensa sono scattati i controlli e per l’ovulatore è iniziata la trafila per espellerli prima di finire in carcere per traffico internazionale di stupefacenti.

Il passeggero fermato dalle forze dell’ordine in aeroporto è un cittadino ugandese di 30 anni che nel weekend è transitato dall’aeroporto della brughiera con il suo carico di droga nello stomaco.

Ai controlli ha assunto un atteggiamento sospetto che ha indotto il personale addetto alla sicurezza ad approfondire la situazione. Portato in ospedale è stato sottoposto ad una radiografia che ha svelato il contenuto e nelle ore successive ha evacuato l’incredibile numero di ovuli.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.