Sestese sconfitta ai rigori, la Solbiatese va in semifinale di Coppa Italia

È la Solbiatese a raggiungere la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. I nerazzurri di mister Andrea Rota superano la Sestese ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Per la squadra di Giuliano Melosi invece l’amarezza di una sconfitta arrivata solo dagli undici metri dopo un match tutto sommato equilibrato.

Decisivi nei penalty, dopo la parata di Seitaj su Giardino e di Ferrara su Torraca, i due errori di Siano e Marcone per la Sestese, con Minuzzi che realizza quello decisivo.

In semifinale – doppia sfida con andata il 6 e ritorno il 22 dicembre – i nerazzurri affronteranno la Caronnese per una sfida che, comunque vada, manderà in finale una formazione della provincia di Varese.

SOLBIATESE – SESTESE 4-3 d.c.r. (0-0, 0-0)

Solbiatese: Seitaj, Lonardi D. (23′ st Manfrè), Riceputi, Mira, Sorrentino, Pedrabissi (31′ st Scapinello), Torraca, Novello, Marin (23′ st De Vincenzi), Minuzzi, Mondoni (15′ st Milani). A disposizione: Russo, Romano, Ruggeri, Sessolo, Pandiani. Allenatore: Rota

Sestese: Ferrara, Tumino, Paltrinieri (32′ pt Pinotti), Galli, Rancati (39′ st Giardino), Costantini (33′ st Bernasconi), Battistella (23′ st Marcone), Della Volpe, Mazzucchelli, Kate, Pagliaro (38′ st Siano). A disposizione: Passaretta, Priori, Macchi, Morello. Allenatore: Melosi

Arbitro: Pastori di Busto Arsizio (Sanneris-Toniutto)

RIGORI: Giardino (Se) sbagliato, Scapinello (So) gol, Galli (Se) gol, Sorrentino (So) sbagliato, Kate (Se) gol, Mira (So) gol, Pinotti (Se) gol, Torraca (So) sbagliato, Siano (Se) sbagliato, Manfré (So) gol, Marcone (Se) sbagliato, Minuzzi (So) gol.Note: Giornata serena, terreno in ottime condizioni, spettatori 150 circa. Ammoniti: Kate (SE), Marin (SO), Torraca (SO), Galli (SE). Calci d’angolo: 7-2. Recupero: 3’+ 4′.