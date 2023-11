Sesto evento della rassegna Reviviscenze Musicali con il Trio le Rose

Prosegue la rassegna “Reviviscenze musicali” con il 6° concerto in programma per sabato 18 novembre 2023 alle ore 21:00 nella bellissima chiesa di San Giorgio a Bodio Lomnago.

La serata sarà all’insegna della musica con Chiara Bottelli al violino, Maria Chiara Cavinato alla Viola e Caterina Cantoni al violoncello, che eseguiranno “Le rose e il cinema” con musiche dei più importanti compositori dal 700 ad oggi.

Ma non è tutto: uno degli obiettivi principali dell’evento ARTandCHARITY è la raccolta fondi per il progetto Dopo di Noi, sviluppato da Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus, rivolto a giovani donne e giovani uomini dai 16 ai 35 anni. La finalità del Servizio di

Formazione alle Autonomie è il raggiungimento dell’adultità possibile, ogni esperienza diviene quindi strumento utile per tendere a tale meta.

La raccolta fondi dell’evento ARTandCHARITY rappresenta dunque un’occasione importante per contribuire a questa causa, sostenendo un progetto che mira a garantire il benessere e la felicità di molte persone. Partecipare all’evento o effettuare una donazione significa fare la differenza e contribuire a costruire un mondo migliore, più inclusivo e solidale.

Un ottimo motivo per non mancare.

Per informazioni puoi scrivere a info@artandcharity.it o chiamare il n° 3385236490, saremo felici di assisterti.

Si ringraziano le aziende che hanno permesso la realizzazione di questi eventi:

Studio Odontoiatrico Andrea Sernagiotto – Focaccia Group

Automotive – Ideaventuno – Living progetto casa – Estetica Vanna – Union Bus – Galleria Due

Punti – Servizi Salute Belforte – ArtistaOnLine