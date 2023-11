Sette nuovi alberi per Il giardino che vorrei della scuola primaria di Cazzago Brabbia

Le poesie dei bambini hanno accompagnato la piantumazione di sette nuove essenze a Cazzago Brabbia per celebrare la Giornata nazionale dell’albero, riconosciuta nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente e parallelamente la Festa dell’albero promossa da Legambiente dal 2008.

Promotrice dell’iniziativa la scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo che ha coinvolto nell’evento anche i bambini delle due scuole dell’infanzia del territorio per una mattinata all’aria aperta tra poesia e natura e diritti: seminare alberi è diffondere metaforicamente semi di pace nel rispetto della natura.

Simbolo di questo impegno nel corso della mattinata è stata la piantumazione di 7 alberi: 5 hibiscus (uno per ciascuna classe della primaria) e 2 ginkgo biloba, uno per ciascuna delle scuole materne di pertinenza (la Vanoletti Gariboldi’ di Cazzago Brabbia e Ugo Bassi di Inarzo).

«Oltre a piantumare ogni anno diversi alberi nel nostro paese, con questo evento vogliamo sensibilizzare i bambini al rispetto della natura e dell’ambiente in cui vivono», ha spiegato la coordinatrice di plesso Marzia Giorgetti introducendo il titolo dell’evento, Il giardino che vorrei «ad indicare che ognuno di noi, se vuole, può e deve contribuire a rendere migliore il nostro Pianeta».

Ad accompagnare la manifestazione la canzone di Cristicchi “Lo chiederemo agli alberi”, che ben esprime il bisogno di riprendere un contatto profondo con se stessi e con la natura, con la capacità di sognare, la fiducia nella vita, l’amore per la bellezza e la poesia. Poesie scelte per l’occasione e interpretate da ciascuna classe:

Cl 1^ – poesia Alberello brullo di A.C. Pertile

Cl 2^ – poesia La quercia

Cl 3^ – lettura animata dell’albo illustrato Amico albero di S. Donati ed Terre di Mezzo

Cl 4^ – lettura animata dell’albo illustrato Il posto giusto di B. Masini

Cl 5^ – poesia Poesia degli alberi scritta dagli alunni

«Gli alberi insegnano che il senso della vita è dare, essere fecondi, creativi, e trarre come un buon tesoro dal cuore il bene – spiegano gli insegnati – Con l’augurio che anche voi bambini che oggi siete come piccoli semi, possiate crescere rigogliosi, felici e liberi, proprio come i nostri alberi».