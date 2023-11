Settimana dell’infanzia e dell’adolescenza. Gli appuntamenti dal 18 al 25 novembre a Busto Arsizio

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La ricorrenza richiama i principi sanciti nella Convenzione dei Diritti fondamentali del 1989, adottata dall’Onu, che per prima ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Anche la città di Busto Arsizio ha previsto un programma di iniziative che mirano a coinvolgere soggetti e realtà che si occupano di bambini e adolescenti da vari punti di vista.

La convenzione è importante perché cambia il modo di osservare l’infanzia e l’adolescenza: ai bambini vengono riconosciuti universalmente dei diritti giuridici. Il senso della giornata del 20 novembre spinge ciascuno, in primis le Istituzioni, a tenere alta l’attenzione e promuovere la sensibilizzazione sulle sfide ancora aperte, perché in tante parti del mondo, ancora oggi, questi diritti non vengono riconosciuti. Questo è un tema non così semplice da trattare: ogni bambino deve essere ascoltato e supportato in ogni sua fase. L’impegno dell’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessorato alle Politiche educative è quotidiano, affinché venga assicurata ad ogni bambino un’infanzia serena.

L’idea di fondo è che i diritti sono un bene prezioso per tutti. E che tutti i bambini e le bambine hanno diritto ad avere diritti inviolabili, come il diritto al gioco, alla famiglia, alla partecipazione, alla cultura, alla libertà di espressione, allo sport, al pensiero critico, il diritto di esprimersi, il diritto alla diversità, il diritto a tutti i diritti.

L’obiettivo è quello di offrire servizi educativi di qualità, accoglienti, che favoriscano lo sviluppo degli apprendimenti, mettendo al centro il benessere dei bambini. La nostra città ha un importante passato di cultura pedagogica dell’infanzia, che intendiamo rafforzare e condividere anche con i non addetti ai lavori. Celebrare questa giornata e la settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non significa solo ricordare un bel traguardo raggiunto tanti anni fa, ma diventa occasione importante per sensibilizzare famiglie e cittadinanza rispetto alla necessità inderogabile di riconoscere i bambini fin dalla nascita come soggetti di diritti.

IL PROGRAMMA

Come ogni anno, il calendario di iniziative è piuttosto ricco: la settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Generazione+ è programmata dal 18 al 25 novembre in collaborazione con realtà del contesto sociale e culturale che a vario titolo operano sul territorio cittadino a favore dei minori.

La settimana si apre al Museo del Tessile sabato 18 novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con l’evento “Educhiamo in città: i servizi educativi zerosei anni si presentano”, proposto e gestito dal Coordinamento Pedagogico Territoriale. Per la prima volta tutti i servizi educativi zero-sei anni (nidi, sezioni primavera e infanzia) si riuniscono in un unico luogo al fine di rimarcare il ruolo centrale dei servizi educativi presenti sul territorio, che sono un tesoro prezioso per tutta la città di cui andare veramente orgogliosi. Il programma della giornata prevede:

– stand di ogni servizio educativo della Città che presenterà il progetto educativo anche in vista dell’apertura delle iscrizioni a.s. 2024/2025;

– spazio di consulenze pedagogiche gratuite fornite da professionisti esperti nel settore, nell’ambito della proposta progettuale sperimentale presentata dalla Davide Onlus “incontro con le maternità e paternità in difficoltà”;

– l’organizzazione da parte di alcuni genitori e nonni di laboratori di intrattenimento: percorsi di psicomotricità, trucca e pettina bimbi, bolle di sapone, dinosauri;

– merenda per tutte le famiglie partecipanti, organizzata dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con le pasticcerie aderenti al progetto “BB, un dolce per Busto”.

Sabato 18 novembre alle 15 e alle 16.30 la Biblioteca Comunale propone “Bibliotecario per un giorno”, iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, organizzata con lo scopo di far vivere ai bambini della scuola primaria un’esperienza da protagonisti a contatto con il mondo dei libri.

Il 18 novembre alle 20.45 al teatro San Giovanni Bosco andrà in scena lo spettacolo teatrale “Invisibili”, a cura della cooperativa Elaborando nel venticinquesimo anniversario di fondazione.

Invisibili è innanzitutto la storia di un’adolescente, di suo papà e del suo educatore. Ma è anche l’intreccio delle loro famiglie, amici e colleghi che hanno in comune due cose: affrontano sfide educative e sono invisibili.

Lo spettacolo nasce da un percorso di teatro sociale durato un anno che ha visto coinvolti ragazzi, le loro famiglie e i loro educatori e mette sul palco proprio queste categorie per dare voce al malessere dei giovani, delle loro famiglie e alla fatica educativa spesso poco riconosciuta e valorizzata, a volte, appunto, invisibile.

Domenica 19 novembre è in programma il primo incontro al museo dedicato alle famiglie della nuova rassegna Domeniche ai Musei! Appuntamento alle ore 15.30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio (via Volta 6) per la giocomerenda “Storie di seta” (ore 15.30 – 17.00). L’attività è dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni. Al termine, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili. Link per la prenotazione.

Martedì 21 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in Sala Tramogge è in programma un convegno dal titolo “Naufragare dentro di te” rivolto alle classi quarte del Liceo Scientifico A. Tosi; relatrice Giorgia Pireddi della Polizia di Stato, seguirà un intervento da parte del centro Orme Nuove.

Mercoledì 22 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nella sala Monaco della Biblioteca la Cooperativa “Progetto Pollicino” propone una tavola rotonda dal titolo “Cioccolata digitale”, dedicata alle problematiche legate all’utilizzo improprio di smartphone, social media e internet da parte dei minori per promuovere un uso consapevole e sicuro del mondo digitale (per genitori e adolescenti a partire dai 15 anni).

Giovedì 23 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30 nella sala Giunta del palazzo municipale è prevista una tavola rotonda rivolta ai dirigenti degli istituti comprensivi di Busto Arsizio dal titolo “Vademecum per la prevenzione al maltrattamento”, nell’ambito del progetto “Centro multidisciplinare per la valutazione e cura del maltrattamento” selezionato da “Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto alla povertà educativa minorile”.

Venerdì 24 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in Sala Tramogge l’Amministrazione Comunale organizza il convegno “Il rispetto dell’altro: educare alla relazione”, rivolto alle classi quinte del Liceo Scientifico A. Tosi. Interverrà l’onorevole Isabella Tovaglieri – Membro della Commissione Europea Pari Opportunità, seguirà un intervento da parte del centro Orme Nuove.