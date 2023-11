Sfogo di una soccorritrice a Varese: “Automobilisti che ci strombazzano nel traffico: basta! Il nostro lavoro salva delle vite”

“Cara Varesenews scrivetelo, ditelo a tutti i vostri lettori che chi lavora in ambulanza sta salvando delle vite e quando sta operando ha bisogno di un po’ di rispetto”. È cominciata così la telefonata giunta in redazione questa mattina, mercoledì 8 novembre. All’altro capo del ricevitore c’era una soccorritrice esasperata dall’ennesimo segnale di intolleranza mentre si trovava ad operare durante il servizio (Immagine di repertorio).

“Non c’è bisogno di entrare nei dettagli o di trovare i responsabili – ci ha spiegato – ma soltanto di ribadire l’ovvio: noi soccorritori quando interveniamo in ambulanza stiamo soccorrendo delle persone, talvolta da quello che facciamo dipendono anche delle vite. Quindi serve comprensione, rispetto e la collaborazione di tutti”.

L’ultima goccia sarebbe stato un intervento a Varese in via Goldoni su una richiesta di soccorso per arresto cardiaco, dunque proprio uno di quegli interventi da cui dipendono delle vite e ogni secondo è fondamentale. “Abbiamo dovuto fermare l’ambulanza per arrivare il più presto possibile a prestare soccorso – racconta -. Risultato? Sentivamo clacson, strombazzamenti e proteste delle auto bloccate nel traffico che si è fermato. È questa la collaborazione a chi presta soccorso?”.

La soccorritrice racconta di un periodo particolarmente difficile in questi mesi di cantieri aperti e strade chiuse a Varese: “Spesso il traffico si convoglia su strade secondarie e oggettivamente è più difficile operare. Però, ribadisco, nelle situazioni in cui lavoriamo noi ci deve essere la collaborazione e la comprensione di tutti”.