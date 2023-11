Sfuma il sogno di rivedere aperto il Cinema Apollo di Fagnano. Il comitato si scioglie

Sfuma definitivamente il sogno di rivedere aperto al pubblico lo storico cinema Apollo di Fagnano Olona. A darne notizia è lo stesso comitato Apollo20 che, con questo obiettivo, aveva anche raccolto dei fondi con la speranza di poterlo acquistare e ristrutturare per riconsegnarlo ai fagnanesi come luogo di cultura.

I proprietari dello stabile, infatti, hanno raggiunto un accordo con una persona interessata all’edificio che procederà a prenderlo in affitto per poi acquistarlo: «Il Comitato Apollo20 si è attivato per la restituzione dei fondi raccolti e la chiusura del comitato stesso. Nonostante gli sforzi, l’attuale amministrazione comunale non è riuscita a concretizzare il primo punto del suo programma elettorale – dicono non senza polemica -. Ringraziamo tutti coloro che si sono appassionati a questa iniziativa e che hanno sostenuto il Comitato Apollo20». Proprio dentro quella sala, infatti, l’attuale amministrazione aveva costruito una parte della sua campagna elettorale che li ha portati alla vittoria elettorale nel 2021.

Dispiaciuto il sindaco che non è riuscito ad arrivare all’acquisto dello stabile: «Non è quello che mi ero prefissato. Anche se era al primo punto del nostro programma poi ci si deve scontrare con la realtà delle cose. Come amministrazione non possiamo fare nulla di fronte alle scelte di un privato che ha trovato l’occasione di vendere l’immobile».

L’idea dell’amministrazione, comunicata in varie occasioni anche alla proprietà, era quella di vendere alcuni terreni comunali in zona industriale in modo da poter finanziare l’acquisto dell’Apollo ma in questi due anni l’operazione non è andata in porto: «Solo una volta trovati i soldi avrebbe avuto senso proseguire con l’iter previsto per l’acquisto di una sala di questo tipo. Lo dico con amarezza ma questa è la realtà dei fatti».

Alla domanda su chi siano i nuovi conduttori, futuri proprietari, il sindaco allarga le braccia: «La notizia l’ho appresa dal comitato. Non ho idea di cosa vogliano farci» – conclude.