Si accende il Natale di Busto Arsizio. Pienone nelle vie del centro

Pienone in centro a Busto Arsizio per l’accensione delle luci di Natale, cerimonia simbolica che dà il via al lungo periodo di festività. Sindaco e giunta hanno presenziato all’accensione del grande albero di luci posizionato in piazza Santa Maria. In via Milano ha avuto grande successo il babbo natale che viene da sotto, un’installazione composta dalla grande testa di babbo Natale e dalle due enormi mani che sembrano spaccare il pavimento in marmo.

In via Cardinal Tosi, invece, è stato inaugurato il tradizionale presepe della Croce Rossa che ha trovato una nuova collocazione rispetto alla tradizione che lo ha sempre visto in piazza Santa Maria. Quest’anno, inoltre, ha cambiato collocazione anche la pista di pattinaggio che è tornata in piazza San Giovanni con la suggestiva cornice della basilica a fare da sfondo.

Le luci, infine, hanno illuminato le vie del centro e anche quelle dei quartieri.