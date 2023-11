Si amplia il parco veicoli della Protezione Civile e della Polizia Locale di Luino

Il Comune di Luino annuncia importanti aggiornamenti nel parco veicoli della Protezione Civile e della Polizia Locale. Si tratta dell’arrivo di una Toyota all’avanguardia per la sicurezza idrogeologica e di due nuovi mezzi per la Polizia Locale.

Grazie al contributo di Regione Lombardia, ottenuto attraverso la partecipazione ad un bando regionale, il Comune di Luino ha acquistato per la Protezione Civile di Luino una Toyota Hilux 4×4. Questo veicolo sarà ora ulteriormente potenziato grazie ad un ulteriore contributo assegnato da Regione Lombardia al Comune di Luino che consentirà l’installazione sul veicolo appena acquistato, di un kit idrogeologico di ultima generazione. Un passo significativo verso la sicurezza del territorio e la gestione delle emergenze per l’importante Associazione Squadra Volontari Antincendio e di Protezione Civile ODV luinese.

Le forze di Polizia Locale di Luino, invece, si arricchiscono di due nuovi motoveicoli, che consentiranno agli agenti di Polizia Locale di presidiare il territorio in modo più rapido ed efficiente. Saranno infatti due Benelli 500 cc a disposizione degli agenti. Questo potenziamento si aggiunge alle già presenti tre biciclette elettriche acquistate nell’anno 2021, fondamentali per il controllo urbano sostenibile, e all’auto elettrica acquistata nel 2022 grazie anche in questi due ultimi casi grazie al contributo di Regione Lombardia, che ha considerato congrui e finanziabili i progetti presentati dall’Amministrazione Comunale. Con l’obiettivo di continuare sulla strada della sostenibilità, il Comune intende partecipare ad un ulteriore bando nell’anno 2024 per l’acquisto di un’auto ibrida, dimostrando un impegno costante per ridurre l’impatto ambientale mantenendo alta l’attività di controllo e vigilanza.

«Questi investimenti rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del nostro territorio – dice Ivan Martinelli, Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale di Luino –. Il bando regionale, ma anche l’impegno di spesa comunale, ci hanno permesso di migliorare significativamente le risorse a disposizione della Protezione Civile, mentre l’arrivo delle nuove motociclette per la Polizia Locale conferma il nostro impegno nella sicurezza dei cittadini. Il concorso svolto a suo tempo per assumere agenti con patente A ora potrà portare il risultato che ci si auspicava, un controllo più efficace, veloce e capillare. Ora che abbiamo gli agenti formati allo scopo ha senso l’acquisizione di motoveicoli».