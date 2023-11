Si presenta a Varese un nuovo progetto per aiutare a lavorare anche a chi ha difficoltà linguistiche

Domenica 5 Novembre 2023 dalle 17 alle 19 presso il convento dei Frati Cappuccini (Sala superiore prima dell’ingresso) di viale Borri a Varese verrà presentato il primo progetto dell’Associazione Varese Oltreconfine ODV dal titolo “INSIEME a te, un passo per volta”, che si propone di portare avanti uno degli obiettivi cardine della Associazione: offrire l’accesso ai servizi senza alcuna discriminazione nei confronti di italiani e stranieri poco alfabetizzati o con difficoltà linguistiche attraverso la promozione e l’assistenza di enti e/o collaboratori esperti nei diversi settori che vengono coinvolti, a seconda delle necessità, allargando la rete di aiuto per non duplicare ciò che esiste ma cercare di colmare ciò che manca.

Non avendo rilevato nel territorio alcun ente che se ne occupi gratuitamente e grazie alla collaborazione con il Centro per l’impiego di Varese, l’associazione offre sia il supporto per l’iscrizione all’ufficio di collocamento che l’erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro. Si collabora fattivamente nell’individuazione delle offerte di lavoro presenti nel

portale dedicato della Provincia di Varese in modo che, oltre a trasmettere il curriculum secondo il modello indicato dallo stesso ufficio, vengano segnalate eventuali offerte di lavoro compatibili con il profilo professionale dell’assistito così da facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto prevede inoltre: laboratori didattici per l’apprendimento della lingua italiana per fornire agli assistiti le competenze linguistiche e le informazioni di base per la vita di tutti i giorni; incontri volti dare un supporto iniziale nell’utilizzo, nei vari canali web, del curriculum ricevuto dal nostro Sportello; la promozione del mondo del volontariato tra i giovani, come per esempio l’attivazione di uno stage presso il nostro sportello grazie ai percorsi in alternanza scuola/lavoro; la creazione di un sistema di aiuto circolare in cui l’associazione, aiutando nel reinserimento lavorativo persone in difficoltà, trovi in e con essi, il loro valore per creare nuovo sostegno ad altre persone fragili; l’offerta di un coordinamento tra i vari enti del mondo del volontariato e non, con l’obiettivo di orientare i bisogni degli assistiti e di valorizzare le attività già offerte nel mondo del no profit