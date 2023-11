Si ribalta con l’auto in viale Belforte a Varese, in ospedale un uomo di 63 anni

Incidente stradale nella serata di venerdì 24 novembre in viale Belforte a Varese, dove per cause ancora in corso di accertamento poco prima delle 19,30 un uomo di 63 anni ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici (un’ambulanza con il supporto dell’auto medica), i Vigili del fuoco di Varese e la Polizia locale di Varese.

L’uomo al volante è stato soccorso e ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.