Si ribella ai controlli della Polizia e danneggia bar, auto e una porta del commissariato di Busto Arsizio: protagonista un 32enne della Costa d’Avorio, che si è beccato una raffica di denunce.

Alle 8:30 di ieri, martedì 7 novembre, la Polizia di Stato di Busto si trovava in piazza Manzoni, dove era segnalato un uomo che infastidiva i passanti. Gli agenti del Commissariato hanno individuato il molestatore – riconoscendolo come l’autore di analoghi atti che già nei giorni scorsi avevano provocato interventi delle Forze dell’Ordine – in un bar nella piazza e lo hanno invitato a uscire per identificarlo.

Quello, per tutta risposta, ha sferrato un violento calcio al bancone, danneggiandolo, e si è opposto con veemenza ai poliziotti che, coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale, a quel punto tentavano di contenerlo. L’uomo ha infatti colpito con calci e pugni gli agenti provocando a tre di loro lesioni guaribili in sei giorni e, una volta ammanettato e fatto salire sulla vettura di servizio, l’ha danneggiata in più parti.

Il comportamento aggressivo che è poi proseguito nei locali del Commissariato dove, riuscendo per qualche istante a sottrarsi alla vigilanza, ha colpito una porta a vetri con una spallata, infrangendola.

L’uomo, privo di documenti e poi identificato come un cittadino della Costa d’Avorio di 32 anni, è stato arrestato per la resistenza e lesioni a pubblici ufficiali e per i danneggiamenti commessi nel bar, sul mezzo e nei locali del Commissariato.