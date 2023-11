Sinergie a favore delle imprese per Camera di Commercio e Agenzia delle Dogane

Un rapporto di collaborazione proficuo a beneficio dell’intero sistema imprenditoriale varesino tra la Camera di Commercio di Varese e l’Agenzia delle Dogane. Il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello, affiancato dal segretario generale, Mauro Temperelli, ha incontrato il dirigente dell’ufficio delle Dogane di Varese, Mauro Di Mirco.

«In una provincia ad alto tasso di vocazione all’export – sottolinea il presidente Vitiello –, con l’ultimo anno che si è chiuso a quota 12miliardi e 300 milioni di fatturato generato all’estero e un 2023 che tutte le previsioni indicano si avvicinerà a queste cifre, la collaborazione tra i due enti è preziosa per valorizzare al meglio le competenze e le capacità dei nostri operatori».

Da qui, anche l’ipotesi, emersa durante l’incontro, che Camera di Commercio e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avviino una sinergia ancora più stretta, volta a offrire alle imprese momenti di formazione sugli aspetti fiscali e sulle facilitazioni per consentire loro di gestire al meglio le operazioni di esportazione e importazione. «Saranno delle occasioni per una vera e propria sensibilizzazione su questi temi – aggiunge il dirigente Di Mirco –, ma anche per fornire strumenti concreti utili in un’ottica di semplificazione e di ulteriore digitalizzazione del sistema, a vantaggio delle imprese varesine».