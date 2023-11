Solbiatese di rimonta sulla Sestese, impresa Verbano. Tre punti per Caronnese e Saronno

Turno importante quello andato in scena nel giorno di Ognissanti per il Girone A di Eccellenza. E l’impresa di giornata la fa il Verbano, che va a vincere 1-0 sul campo della capolista Calvairate. I rossoneri di mister Celestini si prendono i tre punti grazie alla rete di Lanza nel finale e regalano il primo stop stagionale alla regina del girone.

Ne approfitta il Pavia, che vince lo scontro diretto 3-2 contro l’Oltrepò e lo raggiunge al secondo posto, mentre l’Fbc Saronno passa 1-0 sul campo del Casteggio con il destro vincente di Sala nel recupero che fa felici gli amaretti. Colpo esterno anche per il Magenta, 2-0 in casa della Milanese, così come per la Caronnese, che passa 3-1 a Vittuone grazie alle marcature di Corno, Puka e Kovalonoks che mettono la gara in ghiaccio già nel primo tempo.

Si riprende l’Ardor Lazzate, andando a strappare i tre punti in casa della Base 96 con un netto 2-0 mentre la Andrea Rota fa due su due sulla panchina della Solbiatese battendo 2-1 la Sestese in rimonta con Riceputi e Pandiani che rispondono allo squillo di Pinotti (foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911). Primo successo per il Meda, che regola 4-1 la Castanese, un punto per la Vergiatese che pareggia 1-1 contro l’Accademia Pavese; ancora a segno Provasio per i granata.