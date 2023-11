Sono 12 gli incendi che hanno interessato Varese dal 2010: pubblicata la lista delle zone interessate

Il Comune di Varese ha pubblicato l’elenco completo delle particelle catastali che sono state colpite dagli incendi boschivi negli ultimi anni, derivato dai rilievi effettuati in loco e condivisi con i Carabinieri Forestali. Un elenco che ha evidenziato come ci siano stati in tutto 12 incendi a Varese dal 2010 al 2023, che hanno interessato le aree di Bizzozero, Velate, Varese città, Santa Maria del Monte e sant’Ambrogio.

L’area più colpita è Velate, che ha subito 5 incendi: nel 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022. Segue Varese città, con 3 incendi nel 2015, 2021 e 2022. Un incendio è avvenuto a Bizzozero nel 2010, come a Santa Maria del Monte (nel 2017) e a Sant’Ambrogio (Nel 2020)

L’elenco delle zone di Varese colpite da incendio è necessario perchè le aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 anni, come stabilito dalla Legge 353/2000. In quelle aree sono inoltre vietate per 10 anni la costruzione di edifici, strutture e infrastrutture, il pascolo e la caccia, e per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni. Il mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni previsti dalla legge comporta sanzioni amministrative e penali.

L’elenco completo – Sono 293 particelle in tutto – è consultabile all’albo pretorio e sul Sistema Informativo della Montagna fino al 15 dicembre 2023, e può essere visionato presso l’ufficio SIT e Protezione Civile. Chiunque può presentare osservazioni in carta semplice entro il termine indicato, inviandole all’indirizzo PEC urbanistica@comune.varese.legalmail.it.

