Sono 29 i posti ancora scoperti nelle scuole varesine: la maggior parte per il sostegno

Un insegnante per 9 ore di italiano storia e geografia, due docenti di matematica e scienze, uno per 9 ore e uno per cattedra intera, uno spezzone di 9 ore per storia dell’arte. Mancano poi 12 professori per sostegno psicofisico ( 10 spezzoni di 9 ore e due complete) in altrettante scuole del ciclo primario e 11 docenti di sostegno, di cui 4 cattedre piene fino alla fine dell’attività alle superiori, negli istituti superiori ( 3 all’Isis Newton).

Sono i docenti che ancora mancano all’appello, a quasi due mesi e mezzo dall’avvio dell’anno scolastico, indicati nel dodicesimo bollettino delle disponibilità, per definire completo l’organico.

Le scuole che devono completare con materie curricolari sono lo Stein di Gavirate ( italiano) l’artistico Frattini ( storia dell’arte), il comprensivo Galilei di Tradate e il comprensivo Zuretti di Mesenzana ( entrambi matematica e scienze).

Diversi, invece, gli istituti sia del primo sia del secondo ciclo che attendono insegnanti per coprire spezzoni o cattedre intere sul sostegno.