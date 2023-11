Sono di Saronno e Induno Olona le due imprese premiate da “Digitalizziamo” di Intesa Sanpaolo

“Crescibusiness digitalizziamo in tour” ha fatto tappa a Bergamo, Como, Sondrio e Varese. Una delegazione di Intesa Sanpaolo guidata dal direttore regionale Lombardia nord Gianluigi Venturini ha fatto visita alle dieci aziende premiate che operano in questi quattro territori e selezionate dal programma di valorizzazione della banca dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. (nella foto da sinistra, il team de “Il gelato” di Saronno e Mia kombucha di Induno Olona)

DUEMILA CANDIDATURE

Le dieci aziende lombarde sono tra le 120 aziende selezionate in tutta Italia sulla base di oltre 2000 candidature. Sono state scelte in virtù di una digitalizzazione dei processi interni, dei canali di vendita, della comunicazione di attività promozionali, delle iniziative di fidelizzazione, per la presenza web e social o per la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari.

Dieci aziende per altrettante storie che raccontano il territorio, dal food alla ricettività, dal commercio all’enogastronomia, premiate per gli investimenti nel digital per la trasformazione del business model, l’infrastruttura digitale evoluta, i metodi di pagamento innovativi. A tutte è stata consegnata una targa di merito ed offerta l’opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l’offerta di servizi su misura e formazione.

TRA LE PREMIATE DUE AZIENDE DEL VARESOTTO

Le aziende della provincia di Varese premiate sono: “Il gelato” di Saronno e “Mia srl” di Induno Olona. Il loro merito è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Fattori che il tour “Digitalizziamo” intende valorizzare, unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori.

Mia kombucha è un’idea nata da quattro amici Mattia, Simone, Battista e Gabriele e dalla voglia di far conosce la cultura di una bevanda buona, rinfrescante e salutare conosciuta da Mattia durante il suo viaggio in Australia. Vengono utilizzati solo ingredienti selezionati e naturali, nessun concentrato, né additivi, né conservanti.

Mia Kombucha srl e il suo cofondatore Mattia Baggiani sono stati ospiti dell’ultima assemblea del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Varese.

“Il gelato“ da più di 20 anni la mission dell’azienda è creare, trasformando materie prime di altissimo livello, gelati e dolci capaci di far tornare il sorriso alle persone.

Le altre aziende premiate sono: Denani (Nembro, BG), Falpe (Erba, CO), Il Salone Di Bellezza (Fara Gera D’Adda, BG), Libemax (Gorle, BG), , Mosaico Hair Boutique di Tavoletti Roberto (Alzano Lombardo, BG), Qualcosa Di Dolce (Albavilla, CO), Ricambicaramezzo di Craciun Liliana (Madone, BG), Pasticceria Cattaneo (Sondrio).

IL COMMENTO

«Il supporto e la promozione della transizione digitale del Paese passa anche attraverso la valorizzazione degli esempi virtuosi di aziende che hanno una visione prospettica innovativa del business – commenta Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo. Il nostro gruppo mantiene da sempre un dialogo costante con le realtà imprenditoriali del territorio, per conoscerle e recepirne le esigenze, sostenendo con strumenti finanziari e professionalità dedicate le scelte strategiche finalizzate ad obiettivi digitali e di sostenibilità».