Sopravvissuto al Covid, in biblioteca a Bodio la storia di Luciano

“Lunedì la faccio mettere in piedi”.

Il lunedì compare con uno esoscheletro che mi sostiene, riesco a stare in piedi tre o quattro minuti dei dieci richiesti….

“Devi reimparare a camminare come fossi un bambino”.

Nonostante la delusione continuo a non mollare, e dopo qualche giorno di esoscheletro compare il deambulatore: su di lui i primi giorni scarico almeno 60 dei miei 65 chili rimasti, erano 80 prima della malattia, ma le forze crescono e la coordinazione comincia a ritornare.

Luciano Gamba, ultra sessantenne, si è trovato ad un passo dalla soglia del “non ritorno”.

Tre mesi estenuanti di lotta di sopravvivenza contro il Covid.

I ricordi di Luciano diventano un diario sfumato tra sogno e realtà, diario di un paziente “miracolato” che neppure i medici capiscono come abbia fatto a sopravvivere al Covid.

Il diario, terapia liberatoria per Luciano, si concreta in un libro “Sognare aiuta a guarire” che apre nuove vie di analisi del “dopo”. Nel libro confluiscono, oltre all’esperienza di Luciano, anche una analisi clinica del psicoterapeuta Augusto Iossa Fasano, una riflessione socio-antropologica della giornalista Alessandra Chirimischi, la testimonianza del medico Andrea Bellone.

L’ appuntamento, con il penultimo incontro della Stagione Autunnale 2023 della Associazione Amici di Filippo, è per giovedì 9 novembre alle 21.00 nella Sala della Biblioteca Comunale, ospite Luciano Gamba, coadiuvato da Roberta Lucato. (ingresso gratuito)