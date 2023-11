Sos Malnate presenta il nuovo servizio di trasporto sociale

In risposta alle crescenti esigenze della comunità, Sos Malnate annuncia il lancio del nuovo servizio di trasporto sociale, dedicato agli anziani e a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà all’interno della città di Malnate.

Il servizio, attivo a partire dal mese di dicembre, sarà erogato esclusivamente nella mattina del giovedì dalle 8 alle 13, con l’obiettivo di fornire supporto a coloro che necessitano di effettuare piccole commissioni come andare in farmacia, visitare un parente, effettuare prelievi medici o fare la spesa.

L’iniziativa si propone di agevolare la mobilità di chiunque ne abbia bisogno, garantendo un servizio completamente gratuito. Tuttavia, coloro che desiderano contribuire con donazioni libere possono farlo seguendo le consuete modalità previste.

Per usufruire del servizio è necessario prenotare anticipatamente chiamando il numero dedicato 0332.428555. Questo permetterà di organizzare al meglio le risorse e garantire un’assistenza tempestiva e personalizzata.

Il presidente, Massimo Desiante, ha commentato l’avvio del servizio, sottolineando l’importanza di un’iniziativa volta a migliorare la qualità della vita nella comunità: «Siamo entusiasti di presentare questo servizio di trasporto sociale, un passo concreto per garantire il benessere dei nostri concittadini più anziani o in difficoltà. In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale adattarci alle esigenze della nostra comunità, e questo progetto è un esempio tangibile del nostro impegno verso la solidarietà e l’attenzione alle necessità dei nostri concittadini».

«Il nostro impegno – spiegano da Sos – è quello di favorire l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita di coloro che possono beneficiare di questo servizio. Ci auguriamo che questa iniziativa contribuirà a costruire una comunità più solidale e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri».