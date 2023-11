Sotto la pioggia torna il sorriso al Varese: 1-0 all’Alba

Era fondamentale tornare alla vittoria per il Città di Varese e così è stato: 1-0 all’Alba e biancorossi che tornano a mettere tre punti tutti in una volta in classifica. Contro i piemontesi basta il gol di Banfi – ancora oggi il migliore dei varesini – al 15′ per portarsi a casa il bottino pieno. Una gara non bella, anche a causa della forte pioggia caduta sul “Franco Ossola” ma che il Varese ha condotto con personalità, gestendo bene il risultato positivo e concedendo il minimo possibile all’Alba, che si è fatto vedere seriamente dalle parti di Ferrari solo nel recupero del secondo tempo con un tiro insidiose nel neo entrato Sia che ha sibilato a un soffio dal palo complice una deviazione.

Per il resto, i ragazzi di mister Corrado Cotta hanno giocato una gara discreta, non certo brillante, ma con la giusta cattiveria per portare a casa il risultato pieno. Un aspetto non da poco dato che la vittoria mancava da quasi un mese. Tre punti che soprattutto dovranno portare morale alla truppa biancorossa, attesa domenica dalla difficile trasferta a Genova in casa del Ligorna. Inutile ora guardare la classifica, ora bisogna ritrovare serenità e un po’ di continuità di risultati dopo un periodo negativo. Mettere le basi perché il prossimo futuro sia più roseo dell’ultimo mese difficile.

Come anticipato, il migliore in campo anche oggi per il Varese è stato il numero 9 Stefano Banfi, che ha siglato il gol vittoria ma si è dato da fare per tutta la gara, lottando nel fango contro la difesa avversaria. Qualcosina anche da Guri e Furlan, ma da loro continuiamo a chiedere qualcosa in più. Quando tutti riusciranno a salire di prestazione, allora il Varese potrebbe davvero far divertire.

FISCHIO D’INIZIO

Obiettivo tre punti per il Varese che a quasi un mese dall’ultimo successo devono provare a sfruttare il turno casalingo infrasettimanale di Ognissanti per ritrovare il gusto della vittoria. Mister Corrado Cotta non può contare sugli squalificati Palazzolo e Cottarelli – due giornate a testa dopo la rissa della gara con il Chieri – e sugli infortunati Zazzi, Liberati e Di Maira. Lo schema è un 4-4-2 con Ferrari in porta, Bernacchi al centro della difesa con in attacco Guri e Banfi. L’Alba di Fabrizio Viassi si presenta al “Franco Ossola” con un 4-2-3-1 che vede in mezzo al campo il varesino Giorgio Perego.

PRIMO TEMPO

Parte forte il Varese che tra il 6′ e il 7′ costruisce due occasioni, ma in entrambi i casi, sia sul cross di Vitofrancesco, sia sull’assist di Guri, la conclusione di Banfi termina sopra la traversa. Il numero 9 centro la porta al 12′ con un destro potente ma questa volta la conclusione è centrale e bloccata a terra da Chiavassa. La spinta del Varese viene premiata al 15′ ed è proprio Banfi a mettere in rete sulla respinta di Chiavassa dopo un primo tentativo in scivolata di Furlan. Trovato il vantaggio il Varese rallenta il ritmo di gioco e la gara si imbruttisce, segnata dai tanti lanci lunghi – la maggior parte sbagliati – e dalla pioggia che appesantisce il terreno del “Franco Ossola” e ne rallenta il gioco. I biancorossi sprecano un paio di occasioni per ripartire e così al 46′ su un colpo di testa di Galvagno di poco alto c’è anche il tempo per tirare un sospiro di sollievo prima di andare all’intervallo.

SECONDO TEMPO

L’inizio di ripresa è di marca biancorossa, ma nonostante la grande mole di gioco l’unico tentativo degno di nota è il rasoterra di Banfi al 10′ che impegna Chiavassa in tuffo. Così come accaduto nel primo tempo però la spinta del Varese si allenta con il passare dei minuti. Se in attacco la produzione è scarsa, almeno la difesa fa bene il proprio lavoro, non concedendo all’Alba campo e fiducia per andare in cerca del gol. Mister Cotta concede spazio a Pisan – entrato a inizio ripresa per Perissinotto -, Malinverno e Bertazzoli, al posto di Furlan e Guri. I biancorossi non spingono abbastanza per chiuderla e così nel primo dei 5′ di recupero il tiro di Sia dal limite dell’area, deviato provvidenzialmente in angolo, lascia lo stadio con il fiato sospeso. È però l’unica occasione concessa dalla difesa biancorossa, che poi si chiude e porta a casa una vittoria magari non brillante ma molto importante.